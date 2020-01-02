بغداد – تراجعت صادرات العراق النفطية بنسبة 2 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى متوسط 3.428 ملايين برميل يوميا، نزولا من 3.5 ملايين برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الخميس، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام، الشهر الماضي، بلغ 106.265 ملايين برميل.

وذكرت أن إجمالي إيرادات صادرات الشهر الماضي، بلغت 6.7 مليارات دولار، بمتوسط سعر برميل بلغ 63.051 دولارا.

ويتوزع إجمالي الصادرات، بين 103.95 ملايين برميل من وسط وجنوب العراق، “أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت الكميات المصدرة 2.827 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الأردن 347 ألفا”.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.5 ملايين برميل يوميا’ ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول