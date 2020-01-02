ليبيا – أصدر مجلس مشائخ وحكماء ترهونة بيان بشأن موافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا اليوم الخميس.

مجلس مشائخ وحكماء ترهونة طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أبناء الشعب الليبي العظيم بالتحرك لمواجهة الغزو التركي قائلا:” ها قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، ونادى منادي الجهاد في سبيل الله والعرض والشرف ، إن الارث الاستعماري التركي الذي عرفه أباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد ، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا”.

وأضاف :” يا أبناء القبائل العربية الليبية قفوا صفا واحدا ضد عدوكم التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية، وسبب في تأخرنا مئات السنين، وكان سببا رئيسا في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا”.

وطالب البيان الشعب بتفعيل المناطق الأمنية لدعم القوات المسلحة بالقول:” إن أهلكم في ترهونة يدعونكم إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية.. إن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا”..

واختتم المجلس بيانه قائلاً :”إن الحكم الاردوغاني لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك … فلا تتأخروا ولا تقفون موقف الحياد .. فاليوم لا مجال لمنطق الحياد . إما أن تكون أو لا تكون ، يا أهلنا وقبائلنا الليبية في الشرق والجنوب والغرب من عرب وأمازيغ وطوارق وتبو من أراد أن يكون ليبيا فهذا يومه وهذا ثمن الانتماء للوطن.. حي على الجهاد حي على الجهاد”.