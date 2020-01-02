ألمانيا – اكد مختصون في الصحة العامة ، إن اضطرابات النوم في فصل الشتاء تٌسبب الشعور بالخمول والكسل عند الاستيقاظ ، مٌشيرين إلى أنه هناك عدة طرق اتباعها يٌساعدك على النوم في الشتاء دون أرق .

واضاف المختصون ، أن التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء، من شأنه أن يساعد الإنسان على النوم في فصل الشتاء بشكل أفضل، لأن أشعة الشمس تحفز الجسم على إنتاج هرمون الميلاتونين المسئول عن الاسترخاء والنوم.

وتابعوا ، يميل بعض الأشخاص على النوم لساعات طويلة في منتصف النهار، الأمر الذي يجعلهم يعانون من الأرق طوال الليل، لذلك يجب التخلي عن القيلولة في فصل الشتاء، لتجنب التعرض لاضطرابات النوم مساءً.

وأكد المختصون أنه للحصول على قسطٍ كافٍ من النوم في فصل الشتاء، يجب التغلب على برودة الطقس، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية قبل التوجه إلى السرير، لأن النشاط الحركي لمدة نصف ساعة يوميًا، يساعد على الاسترخاء، ويقلل من فرص التعرض للأرق مساءً.

كما أنه من المعروف أن فصل الشتاء يجعل معظم الأشخاص يفرطون في الأطعمة الدسمة، للشعور بالدفء، ومع انخفاض درجة حرارة الطقس مساءً، لا يستطيع البعض التغلب على الشعور بالجوع، فيستهلكون كميات أكبر من الطعام، مما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات النوم .

وكالات