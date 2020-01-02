سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن انتشار الجيش السوري على الطريق الدولي “M4” شرق الفرات بين الحسكة وحلب، يمهد لإحياء أسواق جديدة أمام الإنتاج الزراعي لفلاحي الجزيرة.

وأوضحت “سانا” أن إنتاج القطاع الزراعي في محافظة الحسكة من مختلف المحاصيل المعتمدة زراعتها شهد خلال العامين الماضيين وفرة أدت إلى وجود عرض كبير يفوق قدرة السوق المحلية في المحافظة على تصريف هذه الكميات من الإنتاج، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق في المحافظات الأخرى “بسبب الأعمال الإرهابية التي أدت لانقطاع الطرق البرية”.

وأوضح مدير الزراعة في الحسكة، رجب سلامة، في تصريح لـ “سانا”، أن المحافظة شهدت خلال العام الماضي والحالي موسمين زراعيين جيدين أديا إلى حدوث وفرة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والثانوية كالقمح والشعير والبقوليات والمحاصيل الطبية والعطرية وغيرها.

وبين سلامة أن قسما من محصولي القمح والشعير قامت السورية للحبوب وفرع المؤسسة العامة للأعلاف بشرائه وبقي الجزء الآخر لدى الفلاحين لم يتم تصريفه، فيما يتم تسويق محاصيل البقوليات والعطرية والطبية في الأسواق المحلية التي يرتفع فيها سعر الشراء وينخفض بحسب العرض والطلب.

ولفت المهندس سلامة إلى أن إعادة افتتاح طريق حلب-الحسكة الدولي أحيت آمال الفلاحين وتجار الحبوب والمنتجات الزراعية بتحسن واقع تسويق منتجاتهم من قبل الفعاليات الاقتصادية والتجارية في باقي المحافظات، مشيرا إلى أن لدى المحافظة حاليا فائضا من محصول الشعير يقدر بنحو 400 ألف طن ومن مادة التبن العلفي 100 ألف طن وهناك كميات كبيرة من منتجات البقوليات كالعدس والمنتجات العطرية والطبية كالكمون.

من جهته، أشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بالحسكة، جلال بلال، إلى أن إعادة افتتاح الطريق ستنعش المحافظة اقتصاديا وستسهل حركة مرور البضائع والمنتجات من وإلى الحسكة، مبينا أن قسما من إنتاج الفلاحين من مختلف المحاصيل التي تم إنتاجها خلال العام الماضي والحالي لم يتم تسويقه والمحافظة مقبلة على موسم جديد تم خلاله زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمختلف المحاصيل المعروفة وبالتالي فإن افتتاح الطريق أحيا آمال الفلاحين بتسويق كامل إنتاجهم بأسعار مناسبة.

المصدر: سانا