ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أن جامعة الدول العربية من المؤسسات التي أنشأت نتيجة إحتياجات معينة ولتعبر عن الشعوب لكنها أصبحت رهينة لدول معينة تسخرها و توظفها توظيف سياسي خدمة لأغراضها و رؤى من يحكم هذه الدول.

الجازوي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن الجامعة العربية من إحدى هذه المنظمات ويمثل فيها الإختلاف الواضح بين رؤى الحكام مما أدى لتعطيل الأمر.

وتابع مضيفاً :”سرعة الإلتقاء وإلتئام المؤسسة عندما يدعون لهذه اللقاءات هم المسيطرون على المؤسسة وبالأخص مصر الحاضنة، اجتمعوا في هذه السرعة في الوقت الذي نادت به الدول المعنية بليبيا من بداية العدوان حيث دعت لإلتئام المنظمة لكي يصدر عنها ما يلبي إحتياجات الدولة و هي ما تقره القوانين لمنظمة الدول العربية وهو أن تكون الحكومات ورؤساء الدول هي الممثلة في المنظمة”.

وأشار إلى أن الإجتماع شهد تلكؤ و عدم إستجابة مما يدل على أن هناك ضغوط دولية تمت ممارستها على الدول لتكون مخرجاتها غير المخرجات المرجوة، معتقداً أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية يسير تجاه دعم ما أرسته الامم المتحدة متمثلة في القرارات الأخيرة من مجلس الأمن ومن الدول المعنية بالملف الليبي.

كما أكد عى أن الجامعة العربية تفتقد لكثير من الآليات التي بإمكانها أن تضع ما تقرره على محك التطبيق الفعلي لكن قرارات مثل هذه المؤسسات توظف من قبل القوى العظمى لتبين أن ما تريد فعله موافق عليه من الدول العربية.

وإستطرد حديثه:”اعتقد أن حكومة الوفاق وصلت أنه حتى الدول العربية التي كانت تتلكأ وتمتنع عن الإعلان مباشرة عن إعتماد الإتفاق السياسي وما نتج عنه الإتفاق السياسي كانوا يتلكأون بالإعتراف بها و يدعمون من يريد الإطاحة بها و متمثل في العدوان على طرابلس الآن في مثل هذا القرار يعتبر في رصيد الشرعية الدولية وفاعل لها و ستكون خطوات هناك لتنفيذ ما تخذته الحكومة من تعاهدات ومعاهدات مع دول لتحفظ او تقوم بمستلزمات الحفاظ على رعاياها”.

وقال إنه لم يعد يخفى على أحد الدور المصري الداعم لأحد أطراف الصراع في ليبيا و تحديداً حفتر و إعادة محاولة سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في ليبيا واصفاً ذلك بأنه “مشروع مصر”، مبدياً آماله بأن تكون مصر راعي وشريكة في إيجاد الحل مع الليبيين وتكون على مسافة واحدة مع كل الأطراف.

كما بيّن أن حياز مصر أفقدها دورها بأن تكون طرف فاعل، معتبراً أن خارجية الوفاق نأت بنفسها عن التصريح بأسماء الدول التي تدعم الطرف الآخر في الكثير من المواقف لكن إن وصلت الحكومة لدرجة أنه لا فائدة من عدم التصريح وإتخاذ الخطوات المكافئة لردع هذه الحكومات ولتقف موقف الحياد سيكون ذلك من حقها كونه عرف سياسي متبع في الدول وحق أصيل في حال إعتداء الدول أو كان دعمها مباشر لمن يعتدي على الدول.