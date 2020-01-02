فلسطين – قدمت حركة “حماس”، اليوم الأربعاء، تهنئة لـ “فتح” بمناسبة انطلاقتها الـ 55، متمنية أن يكون هذا الحدث فرصة للتأكيد على “عمق العلاقات الوطنية ولتجسيد الوحدة”، ودعتها إلى شراكة حقيقية.

وقال المتحدث باسم “حماس” فوزي برهوم، في تصريح صحفي: “خالص التحية إلى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الحركة، التي رسمت وعمدت طريقها تضحيات قادة كبار وشهداء أبرار وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات” .

وأضاف برهوم: “نتمنى أن تكون هذه المناسبة وهذا العام الجديد 2020 فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الوطنية، ولتجسيد الوحدة الوطنية، والتفرغ لمواجهة كل المشاريع والمخططات الهادفة للنيل من وحدة شعبنا وتصفية قضيته وطمس هويته”.

وتابع: “إن التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا كبيرة وفلسطين للجميع وأكبر منا جميعا، وبحاجة لنا جميعا ولكن موحدين أقوياء، وهذا يستلزم حوارا… لصياغة استراتيجية وطنية موحدة تحقق الشراكة الحقيقية وتوفر عوامل ومقومات صمود شعبنا، كي ندافع بها عن حقوقه ونحمي مصالحه ومقدراته”.

وختم بالقول: “على الكل الفلسطيني بكافة فصائله ومستوياته ومكوناته أن يكونوا على مستوى التحديات والمخاطر التي تواجه قضيتنا، وأن نرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا العظيمة وشهدائه وجرحاه وأسراه البواسل التي يقدمها يوميا على طريق مقاومته وكفاحه ضد العدو الصهيوني من أجل انتزاع حقوقه وحريته، وإقامة دولته على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس” .

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية