ليبيا – اجتمع أمس الأربعاء في مدينة البيضاء مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الميهوب رافع الميهوب مع فاطمة الجندي مدير مدرسة الجالية المصرية بمدينة بنغازي.

الإجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية بناءً على تعليمات وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج لإدارة الشؤون القنصلية بمتابعة سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية داخل ليبيا.

وتناول الاجتماع حلحلة بعض المشاكل التي تواجه مدرسة الجالية المصرية داخل ليبيا وبحث سبل تنظيم عمل المدرسة بما لا يتخالف مع القوانين والنظم المعمول بها في الدولة الليبية.