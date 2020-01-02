ليبيا – استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم بيان جامعة الدول العربية بخصوص ليبيا الصادر الثلاثاء الماضي، معتبراً أنه خذل الشعب الليبي وإرادته الحرة وتهرب من ميثاق الجامعة والمسؤولية العربية والدفاع المشترك.

دغيم وصف في تصريحات لـ NEWS218″” أمس الأربعاء قرار الجامعة بالمختطف من قبل دولة معينة لم يسمها، مشيراً إلى أن موقف الجامعة سيئ جداً تجاه مجلس النواب.

وتابع مضيفاً: “لن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه الشرعية الليبية بالسنوات الماضية من المبالغة في استفزاز دولة مثل تركيا إلى حد الاعتراف بما يسمى مذبحة الأرمن الأمر الذي لم تسبقنا إليه دول أخرى خاصة أنهم يعتبرونه إعلان حرب عليهم”.