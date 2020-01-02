فرنسا – إستشهد تقرير جديد من الموقع الفرنسي WatchGeneration بقاعدة بيانات آبل التي ذكرت لفترة وجيزة Apple Watch PRODUCT Red Edition قبل أن يتم إزالتها بسرعة.

تم نشر التقرير جنبًا إلى جنب مع الصورة المقلدة التالية، والتي تعرض لنا نسخة الألومنيوم من Apple Watch Series 5 بلون أحمر باهت.

للآسف، التقرير الفرنسي لم يكشف لنا عن أي معلومات إضافية حول هذه النسخة الحمراء من الساعة الذكية Apple Watch، ولكنه يعتقد أن هذه الساعة الذكية تمثل Apple Watch Series 5، وأنه سيتم بيعها بنفس سعر نسخة الألومنيوم العادية، وهذا ما يعني بأنها ستكلف 449 يورو أو 399 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخيًا، يتم إطلاق نسخ PRODUCT RED من منتجات آبل في فصل الربيع. إذا كانت الساعة الذكية Apple Watch PRODUCT Red موجودة بالفعل، فهي ستصل على الأرجح في فصل الربيع على أقرب تقدير.

منذ أن تم تخفيض سعر Apple Watch Series 3، أصبحت هذه الساعة الذكية أكثر شعبية من قبل. نتوقع أن تستمر Apple Watch جنبًا إلى جنب مع سماعات AirPods في حصد المزيد من المبيعات القوية مع بداية العام الجديد. في حالة وجود Apple Watch PRODUCT Red حقًا، فنحن نتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا بالتأكيد.

وكالات