سيؤل – أعلنت كوريا الجنوبية، امس تراجع صادراتها 10.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 625 مليار دولار خلال العام 2019.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان، الأربعاء، إن صادرات البلاد تراجعت بأكثر من 10 بالمئة في 2019، لأول مرة منذ 10 سنوات، إذ انخفضت 13.9 بالمئة في 2009، إبان الأزمة المالية العالمية.

وأرجعت الوزارة التراجع الأخير إلى “حالة عدم اليقين بسبب عوامل خارجية مثل ضعف سوق الرقائق العالمية، إلى جانب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم”، حسب ما ذكرت وكالة ” يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وتتوقع الوزارة أن ترتفع صادرات البلاد 3 بالمئة على أساس سنوي إلى 560 مليار دولار في 2020.

وتوقع البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2 بالمئة على مستوى سنوي في 2019، وهي النسبة الأبطأ منذ 2009.

كما قدر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في 2020، أدنى معدل منذ 2012.

وكان المركزي الكوري الجنوبي قد خفض سعر الفائدة إلى 1.25 بالمئة خلال 2019، في ظل تراجع نمو الاقتصاد.

الأناضول