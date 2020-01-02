ما حقيقة ابتعاد خالد سليم عن التمثيل؟

ما حقيقة ابتعاد خالد سليم عن التمثيل؟

مصر – اضطر الفنان خالد سليم للاعتذار عن كافة العروض السينمائية والدرامية التي تلقاها الفترة الأخيرة؛ من أجل التركيز في الغناء فقط.

واتخذ سليم هذا القرارا لتقديم أكثر من أغنية سينغل الفترة القادمة، لكنه يبحث عن كلمات مختلفة وألحان مميزة، خصوصًا مع صعوبة المنافسة وعودة كبار النجوم للساحة الغنائية من جديد.

وكان سليم عبر عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته حول دوره بمسلسل “بلا دليل”، والذي تعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم درة ونيقولا معوض.

وخضع سليم مؤخرًا لجلسة تصوير بمناسبة الكريسماس مع زوجته لاقت إعجاب جمهوره.

وسائل اعلام مصرية