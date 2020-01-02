ليبيا – رحب مجلس الدولة الاستشاري اليوم الخميس في بيان له بموافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا والتي تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات عسكرية بناء على طلب حكومة الوفاق .

مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أضاف في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بأن قدوم القوات التركية يأتي لمواجهة ما وصفه بـ” العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية” بدول ومرتزقة وقتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم على حد زعمه.

وبرر المجلس الاستشاري الغزو التركي في بيانه بأن من وصفه بـ” مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له ” قد أجبرتهم إلى الاستعانة بشكل وصفه بـ”الشرعي” بمن وصفهم بـ” بالأصدقاء الأتراك” للدفاع عن الشعب وحماية المدنيين على حد زعمهم.