اليمن – أعلنت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، امس أن المجلس قرر تعليق مشاركته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضح موقع “عدن تايم” أن المجلس اتخذ قراره هذا “احتجاجا على تصعيد مليشيات جماعة الإخوان المسلمين ضد أبناء قبيلة لقموش بشبوة” على حد قول المصادر، في إشارة إلى القوات الحكومية اليمنية.

وقال الموقع إن خطوة المجلس جاءت بعد يومين من شن “الإخوان المسلمين” حملة عسكرية ضد أبناء القبيلة المذكورة.

ومطلع شهر نوفمبر الماضي، شهدت العاصمة السعودية توقيع “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وحدد هذا الاتفاق الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة لحل النزاع المسلح بين الطرفين الذي عم عددا من محافظات جنوب اليمن، وفي مقدمتها عدن وأبين وشبوة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشاد بتوقيع هذا الاتفاق، واصفا هذا الحدث بأنه خطوة نحو حل سياسي أشمل لهذا الصراع متعدد الأطراف على السلطة في جنوب اليمن.

وتسببت الأزمة بين الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي دعمته الإمارات، في فتح جبهة جديدة في الحرب اليمنية المستمرة منذ ما يزيد على أربعة أعوام. كما أدت هذه الأزمة إلى انقسام في التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما لحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثية) اليمنية التي طردت حكومة هادي من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

المصدر: سبوتنيك