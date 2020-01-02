مقتل أكثر من 20 شخصا وإجلاء ألوف جراء الفيضانات في جاكارتا

مقتل أكثر من 20 شخصا وإجلاء ألوف جراء الفيضانات في جاكارتا

اندونيسيا – أعلنت السلطات الإندونيسية أن أكثر من 20 شخصا لقوا مصرعهم، وأجبر ألوف آخرون على ترك منازلهم جراء موجة فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية اجتاحت العاصمة جاكارتا.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا ما يعد أسوأ الفيضانات دموية التي دمرت أكبر مدينة في جنوب شرقي آسيا منذ سنوات عدة ارتفعت إلى 21 قتيلا.

وسببت الفيضانات حالة من الفوضى في بعض أجزاء عاصمة أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، بما يشمل تعليق حركة القطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

من جانبها أكدت وكالة التخفيف من آثار الكوارث، أن عدد الذين طالتهم عمليات الإجلاء في جاكارتا بلغ اليوم 62 ألف شخص، ما يتجاوز أكثر من ضعفي معدلات يوم أمس.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بفقدان آلاف المواشي وتدمير مئات المنازل في مقاطعة بنتن المجاورة.

المصدر: رويترز