أبوظبي – حققت البورصات العربية مكاسب شبه جماعية في تداولات العام الماضي، على الرغم من التوترات العالمية التي أثرت سلباً على معنويات المستثمرين، مع استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت بورصة الكويت في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 23.7 بالمئة ليغلق عند 6282 نقطة، فيما زاد المؤشر الأول بنحو 32.4 بالمئة إلى 6975 نقطة، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنحو 3.6 بالمئة ليقفل عند 4910 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 20.4 بالمئة لتغلق عند 1610 نقطة. بدعم مكاسب أسهم البنوك التجارية مع صعودها 42.5 بالمئة والخدمات بنسبة 18.3 بالمئة والاستثمار بنحو 5 بالمئة.

وفي الإمارات، زادت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 9.3 بالمئة لتغلق عند 2764 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 8.5 مليارات دولار مع صعود أسهم قيادية مثل “دبي الإسلامي” بنسبة 10 بالمئة مدعوماً باستحواذ البنك على “نور بنك”.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 3.3 بالمئة لتغلق عند 5075 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 7.5 مليارات دولار مع صعود قطاع العقار بنسبة 29.8 بالمئة والبنوك 5.4 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 7.2 بالمئة ليغلق عند 7826 نقطة، مدعومة بشكل رئيس بتحسن معنويات المستثمرين بعد الطرح الأخير لسهم “أرامكو” في 11 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وتعزز أداء السوق السعودية مع ارتفاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 34 بالمئة والمرافق العامة بنسبة 30.5 بالمئة والنقل بنحو 26.4 بالمئة، فيما زاد قطاع البنوك 12.4 بالمئة والبتروكيماويات 12.2 بالمئة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 7.1 بالمئة إلى 13961 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 23 بالمئة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100” بنسبة 19 بالمئة.

وأغلقت بورصة قطر على مكاسب محدودة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.23 بالمئة إلى 10425 نقطة مع ارتفاع قطاع البضائع بنسبة 28 بالمئة والنقل بنحو 24 بالمئة والبنوك بنسبة 10.2 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 7.92 بالمئة لتغلق عد 3981 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 17.2 بالمئة والصناعة بنسبة 15.7 بالمئة والقطاع المالي بنحو 7 بالمئة.

واستمرت بورصة الأردن في هبوطها للعام الثالث على التوالي مع انخفاضها في 2019 بنسبة 5 بالمئة، لتغلق عند 1813 نقطة مع هبوط معظم الأسهم الكبرى والقيادية.

فيما يلي أداء البورصات العربية خلال 209، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 23.7 بالمئة إلى 6975 نقطة.

البحرين: بنسبة 20.4 بالمئة إلى 1610 نقطة.

دبي: بنسبة 9.3 بالمئة إلى 2764 نقطة.

السعودية: بنسبة 7.2 بالمئة إلى 8389 نقطة.

مصر: بنسبة 7.1 بالمئة إلى 13961 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 3.29 بالمئة إلى 5075 نقطة.

قطر: بنسبة 1.23 بالمئة إلى 10425 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 7.92 بالمئة إلى 3981 نقطة.

الأردن: بنسبة 5 بالمئة إلى 1815 نقطة.

الأناضول