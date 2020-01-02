إسرائيل – قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امس رسميا لرئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، طلبه للحصول على الحصانة البرلمانية، على وقع ملاحقته قضائيا بتهم الفساد.

وكان نتنياهو قال في وقت سابق: “الحصانة مؤقتة، وأعتزم المثول أمام المحكمة لسحق المؤامرات ضدي”.

وفي المقابل، هاجم زعيم تحالف “أزرق – أبيض” المعارض، بيني غانتس، نتنياهو بعد الانتهاء من خطابه بدقائق قائلا: “إنه يوم صعب بالنسبة للدولة ويوم حزين بالنسبة لي أيضا، نتنياهو يعرف أنه مذنب”.

وأضاف غانتس أن تحالفه “سيعمل على إنشاء لجنة في الكنيست من أجل تجنب إعطاء الحصانة للمتهمين”.

وتنتهي مهلة الثلاثين يوما في منتصف هذه الليلة، والتي حصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب “الليكود” اليميني بنيامين نتنياهو من أجل إمكانية طلبه لحصانة تعفيه من المثول أمام المحاكمة، في قضايا الفساد الموجهة ضده بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة.

ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول أمام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم، لكن ومن أجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجري التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الأصوات وقد يرفض.

وصدرت، في نوفمبر الماضي، لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، وهي تهم ينفيها جميعا، ولا يمكن أن تمضي المحاكمة قدما حال قبول طلب الحصانة.

وذكرت وكالة “رويترز” أنه من غير المرجح، في ظل الأزمة السياسية الحادة في إسرائيل، أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن القضية قبل الانتخابات العامة المزمعة في الثاني من مارس، وهي ثالث اقتراع في أقل من عام.

المصدر: وكالات