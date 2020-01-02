انجلترا – نشر الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، امس عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي في “إنستغرام”، مقطع فيديو لأحد المقرئين وهو يتلو آية قرآنية.

وأرفق بوغبا الفيديو بعبارة: “أفضل طريقة لبداية عام 2020”.

ويستعد “الشياطين الحمر” لمواجهة أرسنال على ملعب الإمارات في لندن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 31 نقطة، بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.

المصدر: “إنستغرام”