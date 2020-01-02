نيمار يلجأ لقانون “الفيفا” من أجل عودته إلى برشلونة

نيمار يلجأ لقانون “الفيفا” من أجل عودته إلى برشلونة

فرنسا – بدأ النجم البرازيلي نيمارالتحضير للإجراءات القانونية من أجل دفع تعويض لباريس سان جيرمان، وفقا لقوانين “الفيفا” والرحيل إلى برشلونة في الصيف المقبل، وفق صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاثة أعوام في ناديه ولم يجدد عقده يمكنه الرحيل مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي نفسه.

وحاول برشلونة الصيف الماضي إعادة نيمار إلى صفوفه من النادي الباريسي، ولكن الناديين فشلا في التوصل إلى اتفاق رغم المفاوضات حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وذكرت صحيفة “موند” أن “الفيفا” سيقيم الصفقة في حدود 180 مليون يورو، الأمر الذي يعتمد عليه اللاعب والنادي الكتالوني من أجل تمريرها الصيف المقبل.

وكان باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار من برشلونة في يونيو عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات