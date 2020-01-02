فرنسا – أشارت نتائج دراسة أجريت في فرنسا مؤخراً إلى وجود صلة بين اتباع نظام غذائي نباتي والمعاناة من الاكتئاب.

ووجد الباحثون أن هذا الارتباط يتراجع لدى الأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم على تناول البقوليات وأولئك الذين يتبعون حميات لخسارة الوزن.

وأشاروا إلى أن الاكتئاب قد يرتبط بحصر الطعام الذي يمكن تناوله بنوع محدد وبافتقاره إلى أنواع أخرى.

ولفتوا إلى أن هذا لا يقتصر على الامتناع عن أكل اللحوم وأنه يمكن المعاناة من هذه المشكلة مثلاً في حال تم اعتماد نظام غذائي يفتقر إلى المنتجات الحيوانية أيضاً.

ورغم هذا يبقى المشرفون على الدراسة حذرين في ما يتعلق باستنتاجاتهم مع الإشارة إلى أن نوع الطعام ليس السبب المباشر لهذه الحالة النفسية السلبية.

وكالات