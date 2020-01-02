“هيونداي” و”كيا” تتوقعان نمو مبيعاتهما 4.8 بالمئة في 2020

“هيونداي” و”كيا” تتوقعان نمو مبيعاتهما 4.8 بالمئة في 2020

سول – أعلنت شركة “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” التابعة لها، الخميس، أنهما يستهدفان زيادة المبيعات 4.8 بالمئة على أساس سنوي في 2020.

وقالت الشركتان في بيان اليوم، إنهما يستهدفان بيع 7.54 ملايين وحدة في 2020، حسبما أفادت وكالة “يونهاب ” الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعتزم هيونداي موتور بيع 4.58 ملايين سيارة، وكيا موتورز 2.96 مليون سيارة بالأسواق العالمية في 2020.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركتين 7.19 ملايين وحدة في 2019، بتراجع 3 بالمئة عن المستهدف البالغ 7.6 مليون سيارة.

وتحتل هيونداي وكيا معا المرتبة الخامسة عالميا من حيث مبيعات السيارات حاليا.

الأناضول