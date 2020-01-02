واشنطن – أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيترأس وفدا أمريكيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في دافوس بسويسرا.

وسينضم إلى منوتشين عدد من المسؤولين منهم وزير التجارة ويلبر روس، ووزير العمل يوجين سكاليا، ووزيرة النقل إلين تشاو، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

وسيحضر أيضا كيث كراتش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو والطاقة والبيئة، وكريستوفر ليدل، نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت في 17 ديسمبر استنادا إلى مصدر مطلع على الأمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي السنوي. وقال مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم نشر اسمه الأربعاء إن حضور ترامب لا يزال متوقعا هذه المرة.

وفي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.

والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا في منتجع دافوس للتزلق على الجليد في سويسرا، من المقرر أن يستمر من 21 إلى 24 يناير.

وقد تؤثر الأحداث في الكونغرس على حضور الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري منتدى دافوس، حيث يواجه ترامب محاكمة بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فور أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ديمقراطية الاتهامات المسماة بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

المصدر: “رويترز”