مصر – حرصت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، على تهنئة متابعيها برأس السنة الجديدة 2020، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة التي جمعتها بزوجها الفنان السوري تيم حسن.

وعلقت وفاء الكيلاني على الصور قائلة: ” يارب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفائل وقال أمين، كل سنة وقلوبكم مليانه حب ورضى”، وحصدت التدوينة على العديد من التعليقات التي هنأتها بقدوم السنة الجديدة وكذلك أشادوا برومانسيتها مع زوجها الفنان تيم حسن.

وكان آخر أعمال وفاء الكيلاني، برنامج “تخاريف”، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، واستضافت فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، وكشفت وفاء الكيلاني، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير برنامج جديد خلال الفترة المقبلة ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل له.

يذكر أن الفنان تيم حسن، احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة وسط حضور عائلتها.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان تيم حسن، في مسلسل “العميد”، وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان ومجد مشموشي ورودني حداد، ويؤدي فيه دور أستاذ جامعي لمادة القانون، ولكنه يتورط في عدد من الجرائم.

كما يستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة 4”، والذي يشاركه في بطولته الفنانة السورية ديما قندلفت، الفنانة السورية منى واصف، وعبدو شاهين وعدد كبير من النجوم.

وكالات