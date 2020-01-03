الإمارات العربية – وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في المشاريع ودعم مجال الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة على هامش الزيارة التي يقوم بها آل نهيان إلى باكستان.

المصدر: الإمارات اليوم