السودان – أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريح لـRT مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية من طراز “أنتونوف 12” بمدينة الجنينة في إقليم دارفور، غربي السودان، ومقتل من على متنها.

وقالت مصادر إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريح لتلفزيون السودان، إن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم في الحادثة.

من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عامر محمد الحسن محمد أحمد، بأن الطائرة العسكرية سقطت بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان، مما أدى إلى تحطمها ووفاة طاقمها المكون من 7 أفراد أربعة ضباط وثلاثة رتب أخرى، إضافة إلى 3 قضاة و8 مواطنين بينهم 4 أطفال.

وأضاف أنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

هذا، وأشار ناشطون ومغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة.

جدير بالذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتال قبلي، أسفرت عن مقتل 41 شخصا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو “خطير” بولاية غرب دارفور، عقب احتدام نزاع بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر “كريندينق” للنازحين.

المصدر: RT + “تويتر”