الخطوط الأردنية و”طيران الخليج” تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الخطوط الأردنية و”طيران الخليج” تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الأردن – علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، و”طيران الخليج” البحرينية رحلاتهما إلى بغداد حتى إشعار آخر، بسبب الوضع الأمني في أعقاب اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني.

وقالت الشركة إن رحلاتها إلى المدن العراقية الأخرى لم تتأثر ومستمرة بانتظام.

من جهتها أعلنت “طيران الخليج” البحرينية، مساء اليوم، تعليق رحلاتها إلى العراق تخوفا من تبعات اغتيال سليماني.

وقالت الشركة البحرينية إنها علقت رحلاتها إلى بغداد والنجف اعتبارا من الجمعة 3 يناير وحتى إشعار آخر وأرجعت قرارها إلى أنه يأتي على خلفية توتر الأوضاع في العراق .

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب، مشددا على أنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.

المصدر: وكالات