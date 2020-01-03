مصر – أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، عن خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل بأجور مجزية تصل إلى 12 ألف جنيه (750 دولارا) في بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم.

وقال سعفان، إنه سيتم خلق “فرص العمل للذكور والإناث ومنها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال يناير 2020”.

وأضاف، أن “نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص تنفيذا لمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم”.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة الإلكتروني تحت مسمى “النشرة القومية للتشغيل”، مشيرا إلى أن “العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام”.

وقال: “نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب هذه الطبقة من المجتمع العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم”.

وقال، إن “فرص العمل المتوفرة تشمل الاختصاصات الإدارية والفنية من مدراء إنتاج ومحاسبين، وفنيين، ومندوبين ومشرفي مبيعات وأمناء مخازن وسواقين وعمال، وعدد آخر من الاختصاصات المطلوبة في مجال الإنتاج والعمل والتسويق”.

المصدر: المصريون