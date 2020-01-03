ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر اليوم الجمعة عن تنفيذ مقاتلاتها غارات جوية على عدد من المواقع أهمها تمركز لمسلحي الوفاق في كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت.

القيادة العامة كشفت بحسب شعبة الإعلام الحربي على أن الطلعات الجوية مازالت مستمرة حتى هذه اللحظات .

واضافت :” نسور الجو ينفذون كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة ، ولله الحمد تم تحقيق كل المهام الموكلة إليهم بدقةٍ عالية “.

وحذرت قيادة الجيش بأن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .