ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة فائز السراج وتركيا بمثابة إعلان حرب على ليبيا، داعياً الشعب الليبي إلى الاستعداد للمواجهة والتصدي للاعتداء التركي وستكون البداية بتطهير ليبيا من حكومة السراج المرتهنة لتنظيم الإخوان المتحالف مع الميليشيات الإرهابية.

امغيب وفي تصريح خاص لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أشار إلى أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا لم يعد يهم الشعب الليبي فقط بل العالم كله معني بهذه الموافقة التي ستهدد الأمن القومي لدول الجوار الليبي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن البرلمان التركي بموافقته على مذكرة التفاهم أعطى الشعب الليبي الحق في الدفاع عن نفسه.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم أمس الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.