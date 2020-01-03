ليبيا – دعت زعيمة كتلة حزب فورتسا إيتاليا في مجلس النواب الإيطالي ماريا ستيلا جيلميني الإتحاد الأوروبي لإسماع صوته بشأن عزم تركيا إرسال قوات الى ليبيا.

جيلميني وفي مذكرة لها اليوم الجمعة نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية قالت:” إن تصويت البرلمان التركي الذي أعطى الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة رئيس الوزراء فائز السرّاج ليس خبراً جيدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولبلادنا”.

وذكرت جيلميني أن التوترات ستزداد حتما في منطقة مزقتها النزاعات وعدم الاستقرار أصلا،مضيفةً:”إيطاليا ستكون بذلك أكثر عرضة للهجرة غير النظامية بسبب موقعها الجغرافي”.

وأشارت البرلمانية المعارضة الى أنه لا يمكن حل القضية الليبية عسكرياً وأن على أوروبا أن تُسمع صوتها، مطالبةً حكومة بلادها أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أمن إيطاليا والتوصل الى حل دبلوماسي للأزمة في ليبيا.

وخلصت القيادية في فورتسا إيتاليا الى القول:”نحن بحاجة إلى استجابة مشتركة ومتماسكة وحاسمة بهذا الشأن”.