ليبيا – أصدر مجلس النواب المصري ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب، بيان برلماني رباعي مشترك للمجالس التشريعية “الخليجية والعربية”، رفضا لقرار البرلمان التركي بالتدخل العسكري في ليبيا.

البيان الذي إطلعت عليه المرصد جاء في نصه:” نرفض قرار البرلمان التركي، ونستنكر التدخل العسكري في ليبيا”، مؤكدا أنه في ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة التي تشهدها دولة ليبيا ، فأنهم يؤكدون على رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان”.

وأضاف البيان المشترك: “إذ نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذى يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

وتابع:” إذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، فإننا نجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية”.

وتابعت البرلمانات الأربعة في بيانها : “نطالب المجتمع الدولي، للإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع”.

واختتم :”صدر عن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، السلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب