دبي – كشفت نسرين قاسم شقيقة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، تفاصيل الليلة الأخيرة لشقيقتها الراحلة، والتي توفيت أمس الخميس، عن عمر ناهز 52 عاما.

أوضحت نسرين خلال مداخلة هاتفية بقناة “الجديد”، أنه في الليلة التي توفيت فيها “نجوى” كان إخوتها جميعا معها بالمنزل، لأنها كانت تستعد للانتقال لمنزل جديد، وتوجهوا إليها جميعا لمساعدتها في ذلك، ولقضاء احتفالات رأس السنة معها، وفي الليلة الأخيرة سهروا جميعا في أمسية عائلية بالمنزل، ونامت “نجوى” على الأريكة بجانبهم قليلا، ثم صعدت لتكمل نومها في غرفتها.

تابعت أنه في الصباح استيقظ شقيقتهما الثالثة على صوت منبه هاتف لا يتوقف، وبتتبع الصوت وجدته هاتف نجوى إلى جانبها، وعندما حاولت إيقاظها فوجئت بوفاتها، إذ لفتت نسرين إلى أن شقيقتهما الثالثة “طبيبة”، وحاولت إسعاف “نجوى” لكنها أدركت أنها توفيت بسكتة قلبية منذ فترة خلال نومها.

أضافت: “نجوى ما كان بها شي.. هي نامت ما قامت ما في شي أكتر من هيك، كانت كتير مبسوطة بنقلة البيت الجديد، كانت كتيير مبسوطة بوجودنا معها، عمرها ما اشتكت من مرش أو شي قبل ما تقوم للنوم”.

على صعيد آخر، أكّد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أنه لا شبهة جنائية في وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم. وأضاف في حديثه الى صحيفة “الرؤية” أنّ جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد ذلك، موضحًا، أنّ الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

ولفت المنصوري إلى أن “شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل الفحص من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية”، مرجحًا، تأكيد نتيجة الفحص الأول.

وكالات