الولايات المتحدة – صعدت عقود الذهب الآجلة في تعاملات الجمعة، لأعلى مستوى في 4 شهور، مدعومة بالتوترات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، نتيجة اغتيال الولايات المتحدة، لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، الجمعة، إن الغارة التي استهدفت سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب؛ “إذ كان يعمل المسؤول الإيراني على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة”.

وبحلول الساعة (07:40 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.25 بالمئة أو 19 دولارا إلى 1547.15 دولارا للأونصة (الأوقية).

وأسعار الذهب المسجلة اليوم، هي الأعلى منذ 4 شهور وبالتحديد منذ ختام تعاملات 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وفق حسابات الأناضول.

وتوجه متعاملون إلى صناديق الاستثمار المقومة بالمعدن الأصفر، عقب إعلان اغتيال سليماني، تخوفا من ردة فعل إيرانية تؤثر على الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية الرئيسية.

كما صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.93 بالمئة أو ما يعادل 14.19 دولارا إلى 1543 دولارا للأوقية.

وودّعت أسعار الذهب العام 2019، محققة ارتفاعا بنسبة 17.9 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 1511 دولارا للأوقية (الأونصة).

الأناضول