بغداد – دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة كافة رعاياها لمغادرة العراق فورا، وذلك بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في قصف للجيش الأمريكي على طريق مطار بغداد.

وقالت السفارة في بيانها: “نظرا لتصاعد التوتر في العراق والمنطقة، تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير 2020 ومغادرة العراق على الفور. ويتعين على المواطنين الأمريكيين المغادرة جوا إذا أمكن وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى برا”.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأعلن البنتاغون، أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب “كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.

المصدر: رويترز