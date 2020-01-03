ليبيا – طالبت عائشة القذافي ابنة العقيد الراحل معمر القذافي الخميس بالتصدي لما وصفته بـ”تدنيس أحذية الأتراك” لتراب ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على غزو جنوده للأراضي الليبية.

عائشة القذافي أضافت في تصريح لقناة الجماهيرية اطلعت عليه المرصد :” عندما تدنس أحذية الأتراك تراب وطني الذي ارتوى بدماء شهدائنا ، اذا لم يكن بينكم من يصد هذا العدوان اتركوا الساحة إلى حرائر ليبيا وأنا في مقدمتهم ، هلها ونهار غابوا الأعذار”.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق اليوم على غزو قواته للأراضي الليبية بطلب من حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج.