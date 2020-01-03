غيابات كثيرة في قائمة ريال مدريد ضد خيتافي

غيابات كثيرة في قائمة ريال مدريد ضد خيتافي

إسبانيا – أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة خيتافي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وبالرغم من تعافي مارسيلو وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز من الإصابات، لم يستدعهم مدرب النادي الملكي للقائمة، فيما استمر غياب المصابين ماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

كما استبعد زيدان كلا من، إبراهيم دياز وماريانو دياز، بقرار فني، بينما يغيب سيرجيو راموس للإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الخامسة ضد أتلتيك بيلباو.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي ضمت 19 لاعبا:

– في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

– في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، أودريوزولا، ميندي.

– في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

– في خط الهجوم: بنزيما، بيل، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو.

المصدر: وكالات