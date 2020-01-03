ليفربول يقترب من تحقيق رقم قياسي بعدد النقاط في “البريمير ليغ”

ليفربول يقترب من تحقيق رقم قياسي بعدد النقاط في “البريمير ليغ”

انجلترا – يواصل ليفربول سلسلة انتصاراته وعروضه القوية ويقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعدد النقاط خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف ليفربول انتصارا جديدا في “البريميرليغ” بفوزه أمس الخميس على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة من إجمالي 60 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، وهي نفس الحصيلة التي حققها مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها قبل عامين.

وانتصر ليفربول في 19 مناسبة وتعادل في مباراة وحيدة بمعدل 2.9 نقطة للمباراة الواحدة وهو ما يعني فتح الباب أمام إمكانية تحقيق الفريق 110 نقاط في 38 مباراة وهو رقم، إذا ما تحقق، سيكون قياسيا أيضا على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وحتى في حالة خسارة “الريدز” مباراتين أو التعادل بضع مرات فإن ليفربول بإمكانه تخطي رقم السيتي المسجل في 2018، حين توج الأخير باللقب في موسم 2017-2018 محققا 100 نقطة، مسجلا رقما قياسيا جديدا بعدد النقاط في “البريمير ليغ”.

في ذلك الموسم حقق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا زيادة بخمس نقاط عن الرقم السابق المسجل باسم تشيلسي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2014-2015 وكان 95 نقطة.

وحقق السيتي رقما قريبا الموسم الماضي حين توج باللقب برصيد 98 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني.

المصدر: رويترز