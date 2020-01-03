الولايات المتحدة – رحب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بعملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، التي نفذها الجيش الأمريكي.

ووجه السيناتور شكره للرئيس دونالد ترامب، الذي أمر بالهجوم، على “شجاعته وصلابته”.

وفي تغريدة له على “تويتر” كتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية: “أنا أقدر عاليا، الإجراءات الجريئة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني. نقول للحكومة الإيرانية: إذا كنتم ترغبون بالمزيد فستنالون المزيد”. وأضاف السيناتور: “شكرا سيدي الرئيس على الوقوف إلى جانب أمريكا”.

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب “كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.

وذكرت الوزارة أن سليماني أقر الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

المصدر إنترفاكس