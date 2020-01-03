بروكسل – افادت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، امس إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو (19 دولة)، هبط إلى 46.3 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل 46.9 نقطة في الشهر السابق عليه.

ويواصل المؤشر الانكماش للشهر الـ 11 على التوالي؛ فمنذ فبراير/ شباط 2019، تشير قراءة المؤشرة دون مستوى الـ 50، الفاصل بين النمو والانكماش.

وتشير القراءة الأعلى فوق 50 نقطة إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي، وما دون 50 إلى تراجع.

وقال قال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة ” سجل قطاع التصنيع بمنطقة اليورو نهاية مأساوية في ختام 2019″.

وأشار المسح إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الرابع، مما يمثل عقبة شديدة على الاقتصاد الأوسع.

وأضاف ويليامسون: “على الرغم من أن الشركات أصبحت أكثر تفاؤلاً إلى حد ما بشأن 2020، إلا أن العودة إلى النمو ما تزال بعيدة، بالنظر إلى أن تدفقات الطلبات الجديدة التي استمرت في الانخفاض بمعدل واحد من أسرع المعدلات على مدار الأعوام السبعة الماضية”.

وتابع: “سعت الشركات إلى خفض مستويات المخزون وخفض عدد الموظفين نتيجة لذلك، مع التركيز على خفض السعة والتكاليف”.

وأكد أن قدرة الاقتصاد على تجنب الانزلاق إلى الركود، ما يزال يمثل تحديا رئيسيا لمنطقة اليورو في 2020.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

الأناضول