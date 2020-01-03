لنوفيكوف وفي تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس قال سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل.

يشار إلى أن تصريحات المسؤول الروسي تاتي بعد مواقة البرلمان التركي على ارسال قوات تركية لغزو ليبيا، والتي شهدت ردات فعل من أكبر القبائل الليبية بضرورة مواجهة هذا الغزو واعلان الجهاد ضده.