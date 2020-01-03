انجلترا – أكد النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إصابة نجم الفريق الفرنسي بول بوغبا مجددا في الكاحل، وغيابه عن الملاعب لمدة أربع أسابيع.

وقال سولشاير اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت: “شعر بوغبا بآلام في كاحله، وأجرى فحوصا طبية بينت أن كاحله متضرر”.

وأضاف: “ليست إصابة كبيرة، وربما سيغيب ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

وكان بوغبا قد عاد للتو للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل جعلته يغيب عن الملاعب من شهر سبتمبر حتى ديسمبر، لكنه تعرض لنكسة أخرى.

الجدير بالذكر أن بوغبا لعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالها هدفين.

المصدر: وكالات