الولايات المتحدة – أعلن مؤسس شركة “سبيس إكس” الأمريكية، إيلون موسك، أن الربيع المقبل سيشهد أول رحلة مأهولة لمركبة “دراغون” الفضائية إلى المحطة الدولية الدولية.

وقال موسك في صفحته على “تويتر”، إن “دراغون” المأهولة يجب أن تكون جاهزة من ناحية تقنية في فبراير المقبل. لكن فحص كل الأجهزة المتوفرة فيها يتوقع أن يستغرق بضعة أشهر.

وسبق لرئيسة “سبيس إكس”، غوين شاتويل، أن أعلنت، مطلع ديسمبر، أن رائدي فضاء أمريكيين سيقودان مركبة “دراغون” المأهولة وهما: روبرت باكن ودوغلس هرلي.

وهناك مركبة مأهولة أخرى مخصصة للقيام برحلات إلى المحطة الدولية وهي مركبة “ستارلاينر” من تصنيع شركة “بوينغ. وقامت المركبة في ديسمبر برحلة غير مأهولة إلى مدار الأرض، حيث فشلت في الالتحام بالمحطة. إلا أن عودتها إلى الأرض تكللت بنجاح حيث هبطت بـ 3 مظلات في صحراء نيفادا الأمريكية.

المصدر: تاس