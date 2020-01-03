البحرين – نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تغريدة على “تويتر” بعد نهاية مهمته على رأس الدبلوماسية البحرينية، ضمّنها رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال في التغريدة: “خدمت سيدي صاحب الجلالة ووطني بكل ما أوتيت من جهد واستطاعة، وسأظل أخدمهم ما حييت”.

وأضاف “كما تشرفت أيما تشريف بالعمل تحت إمرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعاده الله لنا سالما غانما وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين”.

وختم قائلا: “والآن أسلم الراية لأخ قدير عزيز تعلمت منه الكثير”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بصدد تعيين عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية، خلفا لخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

المصدر: RT + وكالات