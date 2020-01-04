بروكسل – تراجعت سوق الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد أن أدت ضربة جوية أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ودفعت المستثمرين للابتعاد عن الأصول العالية المخاطر، بينما تضررت أسهم شركات الطيران من قفزة في أسعار النفط.

وتوعد الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي بانتقام قاس بعد مقتل قاسم سليماني، مهندس نشر النفوذ العسكري لإيران في الشرق الأوسط، في الضربة الجوية التي شنت في محيط مطار بغداد.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 في المئة، وسجلت الأسهم الألمانية أسوأ يوم لها في شهر مع هبوط سهم شركة الطيران لوفتهانزا 6.5 في المئة.

ودفعت خسائر شركات أخرى للطيران، من بينها اير فرانس وإيزي جيت، مؤشر السياحة والسفر الأوروبي ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة بفعل مخاوف بشأن أسعار الوقود مع صعود النفط بأكثر من ثلاثة في المئة.

لكن القفزة في أسعار النفط رفعت مؤشر أسهم قطاع الطاقة الأوروبي الى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع. وساعد هبوط الجنيه الاسترليني المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية في أن يغلق على مكاسب مخالفا اتجاه الأسواق.

وفي أول تداول لها هذا العام، صعدت الأسهم السويسرية 0.8 بالمئة بعد أن سجلت مكاسب بلغت 26 في المئة العام الماضي، مع اقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

رويترز