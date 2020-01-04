وأشار المصدر إلى تأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

وذكر المصدر بما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية وبما يُساهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.