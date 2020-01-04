ليبيا – قرر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة خلال الإجتماع الطارئ الأول للعام للحالي والمنعقد في بنغازي أمس الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني التواصل مع مجلس النواب لتقديم احاطة حول المستجدات السياسية الطارئة وطلب تفعيل قانون الأمن القومي.

المجلس أعلن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أنه في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات الإعلان التركي بغزو ليبيا بناء على طلب حكومة الخيانة والعمالة المسماة حكومة الوفاق.

وطمأن مجلس الوزراء الشعب الليبي بأن المعركة هي معركة استعادة الدولة و كرامة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن الحكومة في جاهزية تامة وعلى أعلى مستوى.

كما طمأن المجلس كافة البلديات الخاضعة لشرعية الحكومة المؤقتة و التي تمثل 90% من كامل التراب الليبي بأن الأوضاع تسير على نحو تام من الاستعداد.

وأكدت الحكومة تواصلها المستمر مع كل من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لوضع حد لهذا التدخل السافر من الجانب التركي.

وشددت على دعم القوات المسلحة وتسخير كافة الامكانيات في حربها على فوضى السلاح و الميليشيات لتحرير العاصمة الليبية طرابلس في أقرب وقت.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق اليوم تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من جمهورية مصر ومندوبية جامعة الدول العربية إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المؤقتة مع الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا خاصة بعد الاستقواء به من قبل حكومة العمالة والخيانة المسماة بحكومة الوفاق.