ليبيا – قال وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية.
الحويج وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي أكد أن الغزو التركي لن يكون نزهة في لييبا ، مشيرا إلى أن معركة العاصمة طرابلس ستكون سريعة وحاسمة.
ولفت إلى أن حكومته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
الحويج نوه إلى أن الحكومة المؤقتة تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لفضح التغول التركي.