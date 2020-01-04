نيويورك – تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت امس من مستويات قياسية مرتفعة بعد ضربة جوية أمريكية في العراق فاقمت التوترات في الشرق الأوسط، وانكماش أكبر من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أثار قلقا من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 235.48‭ ‬نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 28633.32 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 23.00 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 3234.85 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 71.42 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 9020.77 نقطة.

وينهي المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.17 بالمئة و0.04 بالمئة على الترتيب، في حين صعد ناسداك 0.16 بالمئة على مدار الأسبوع.

وهذا أول انخفاض أسبوعي للمؤشر ستاندرد اند بورز500 بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

رويترز