بومبيو يبحث مع محمد بن زايد اغتيال سليماني

بومبيو يبحث مع محمد بن زايد اغتيال سليماني

واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اغتيال قاسم سليماني، والوضع في المنطقة.

ونشر بومبيو تغريدة على “تويتر” كتب فيها: “تحدثت مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان حول قرار الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراء دفاعي لحماية الأمريكيين في الخارج”، مضيفا أن “الإمارات العربية المتحدة قلقة بدورها حيال الاستفزازات العسكرية المستمرة من النظام الإيراني. الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بوقف التصعيد”.

ولفت بومبيو في تغريدة أخرى إلى أنه تحدث في نفس المسألة مع الرئيس العراقي برهم صالح.

المصدر: “تويتر”