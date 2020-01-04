روسيا – حلّقت طائرة استطلاع أمريكية من طراز Beechcraft RC-12X Liberty، قرب حدود مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربي روسيا، وفقا لموقع Plane Radar لرصد الطيران.

وأقلعت الطائرة من قاعدة في ليتوانيا في الساعة 11:05 بتوقيت موسكو وبعد حوالي نصف ساعة، اقتربت من حدود مقاطعة كالينينغراد.

وجرى تحليق الطائرة على ارتفاع أكثر من ثمانية آلاف متر، بسرعة متوسطها حوالي 450 كيلومتر في الساعة.

في السنوات الأخيرة، أخذت طائرات الاستطلاع والدرونات الأجنبية وخاصة الأمريكية تظهر بشكل متزايد قرب الأجواء الروسية، والمواقع الروسية في سوريا.

وعلى الرغم من مطالبة وزارة الدفاع الروسية، يرفض البنتاغون وقف عمليات التجسس الجوي قرب الحدود الروسية، ويتهم موسكو على الدوام باقتراب طائراتها من أجواء مواقعه في العالم.

المصدر: نوفوستي