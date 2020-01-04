ليبيا – أكد المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الامم المتحدة منصف البعتي على تمسك تونس بالشرعية الدولية وحرصها على الإسهام في تفعيل مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتوطيد مقومات الامن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات والأزمات القائمة ومنع حدوثها.

جاء ذلك خلال كلمة له بمقر الامم المتحدة في نيويورك لتركيز الأعلام الوطنية للأعضاء الجدد بماشاركة كل من ( النيجر، والفيتنام، وسانت فنسنت وغرينادين وإستونيا) التي تنظّم بدورها إلى مجلس الأمن.

وجدد في إطار ثوابت السياسة الخارجية لتونس عزم بلاده مواصلة إضطلاعها بدور فاعل للإسهام في التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا.